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Air Canada anunció que suspenderá sus vuelos desde Montreal y Toronto con destino al aeropuerto internacional John F. Kennedy de , desde junio hasta finales de octubre, debido al aumento del costo del queroseno provocado por la .

"Desde el inicio del conflicto con Irán, algunas rutas y ciertos vuelos menos rentables han dejado de ser económicamente viables, por lo que estamos realizando ajustes en consecuencia", explicó la compañía.

Sin embargo, la aerolínea indicó que seguirá operando 34 vuelos diarios desde seis ciudades canadienses hacia los aeropuertos LaGuardia de Nueva York y Newark (Nueva Jersey).

Air Canada prevé reanudar sus viajes al aeropuerto John F. Kennedy después del 25 de octubre.

Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán anunció el viernes la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el alto el fuego en Medio Oriente, pero la escasez de queroseno podría prolongarse incluso si la tregua se mantiene.

El combustible representa entre el 25% y el 30% de los costos de explotación de la mayoría de las aerolíneas.

En todos los continentes, numerosas compañías han aumentado sus tarifas y suspendido vuelos, por motivos de seguridad o de rentabilidad.

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