En la “Mañanera del Pueblo” del pasado 16 de abril, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que entre 2021 y 2022 su hijo Marcelo Patrick se hospedó durante seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, por instrucción de la entonces embajadora Josefa González-Blanco.

“Mi hijo quería ir para tomar unos cursos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa [...] No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente” defendió Ebrard.

González-Blanco, sin embargo, ha sido anteriormente la protagonista de distintas polémicas durante su paso en el gobierno federal, cuando fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Josefa González Blanco se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el sexenio de López Obrador. Imagen de archivo del 25 de junio de 2018. Foto: Iván Stephens/ EL UNIVERSAL

Josefa González renuncia tras frenar despegue de avión

El viernes 24 de mayo de 2019, un usuario de Twitter de nombre Jorge Rioja denunció que el avión en el que volaba rumbo a Mexicali detuvo su marcha “por orden presidencial”. Horas más tarde, publicó una foto de la entonces titular de Semarnat, Josefa González-Blanco, quien por un retraso personal exigió detener el despegue.

El vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en espera de la funcionaria federal, situación que ocasionó la molestia de los pasajeros.

Tras las críticas, el 25 de mayo presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya le había recomendado dimitir del cargo.

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A través de su cuenta de Twitter, González-Blanco dio a conocer su decisión y aseguró que Presidencia de la República no intervino en la postergación del vuelo comercial:

“La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras”, escribió ese día.

Entre sus principales motivos para renunciar, expuso que “el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios” y que “el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima de la mayoría”.

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Despidos masivos en Semarnat bajo el mando de Josefina González

Más allá de detener un vuelo comercial por motivos personales, los cinco meses de la gestión de Josefa González-Blanco al frente de Semarnat estuvieron marcados por despidos masivos.

EL UNIVERSAL reveló en esa fecha que al menos 16 mil 630 trabajadores fueron removidos de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados, pues tan solo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se despidieron al menos 2 mil 493 trabajadores de confianza y 6 mil 854 de base.

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