Poco antes de que de inicio el concierto de Los Pericos, a menos de un año de su última presentación en la CDMX, fans arriban a las instalaciones del Foro Puebla, un recinto con menos capacidad que la que alberga el Teatro Metropólitan, en el que se presentaron en agosto pasado.

Diana, fan de la banda argentina, desde los 15 años, es la primera vez que los verá presentarse y, entusiasmada, con la expectativa de escuchar "Runaway", su tema favorito.

Tanto ella, como el resto de asistentes, se mostraron expectantes cuando la banda salió al escenario, sin un rastro de complejo, luego de que la idea original del show, en el que tocaría junto a Los Aterciopelados fuera cancelado, por la poca vente de boletos.

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Los Pericos en Foro Puebla. Foto: Mariana Lebrija Clavel

Erguidos y listos para ejecutar sus instrumentos, una ovación se apoderó del foro con la interpretación de "Runaway", uno de sus temas más emblemáticos y que, por alguna razón, porblamente, alimentar los ánimos de sus fans, tocaron como segunda pieza del show.

Al clásico le siguieron temas como "Nada que perder", "Mucha experiencia" y "Complicado y aturdido".

La ejecución, cuasimagistral de los instrumentos recuerda que se trata de una de las bandas precursoras del reggae en Latinoamérica, no sólo de un grupo que vive de resquicios de lo que pudo ser "su mejor momento".

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Las y los presentes coreaban temas, casi religiosamente, pertenecientes a su nuevo álbum "Inmortal", aunque, claro, la euforia que causó la interpretación de "Waiting" y "Pupilas lejanas" no sé equiparó con otro de los momentos de la velada.

Ni que decir del cover de "Tatuajes" de Joan Sebastián que, con arreglos del "one drop", fue muy bien recibida por el público, entre ellas, Diana vuelve a manifestarse, extasiada que, en su primera experiencia para ver a Los Pericos, pudo interactuar con el líder de la banda, Juanchi Baleiron, al que pudo acercarse poco antes de que concluyese el recital, cuando el frontman bajó del escenario para tener un acercamiento con sus fans.

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