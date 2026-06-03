Los Pericos, que nacieron como banda cuando Maradona se volvió “Dios” en México 86, también han tenido sus propias conquistas, a la distancia y a su manera: reunir a miles a través de su música y convertir un concierto en una experiencia contra la soledad.

Especialmente en esta época, dicen Juanchi Baleiron y Guillermo “Willie” Valentinis, en la que, irónicamente, se vive más aislado que nunca.

“En este momento hay una pequeña pandemia de soledad en muchos aspectos, mucha gente que se refugia en las redes y prefiere la soledad que lidiar con otro que opina diferente”, dice Willie.

Juanchi y “Willie” tendrán concierto hoy en el Foro Puebla. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“La soledad hoy no es tanto como antes, que era leer un libro, ver televisión, ahora tenés las redes sociales y te sentís mucho más acompañado, tenés satisfacciones inmediatas escroleando; después te acostumbras a no querer estar con mucha gente y te pones antisocial”, complementa Juanchi.

Con un recorrido de cuatro décadas en las que se cuentan 19 álbumes, la banda argentina buscará devolver el sentido de unión a sus fans con su concierto hoy en el Foro Puebla de la CDMX con su disco Inmortal.

También desean dar un mensaje positivo a las nuevas generaciones y alentar a los jóvenes en sus luchas desde varios frentes.

Primero, en buscar un lugar en el que los jóvenes se sientan valorados, respetados y acompañados, no uno al qué pertenecer a costa de sus ideales o valores siendo “el tonto de los cool”.

Inspiran a meter gol

En el terreno profesional, agregan, los impulsan a buscar aquello que les llene el alma y a experimentar hasta encontrarlo.

“Ojalá y te puedas dedicar a lo que te guste y si no, que sea algo que te sirva para que vos tengas tiempo libre, para dedicarte a lo que te guste. Y apuntar a una vida linda, sana y feliz”, expresa Willie.

“Si no sabes lo que te gusta, probá cosas; nunca vas a perder, perder es no probar, en algún momento de probar tanto, te terminas enamorando de ciertas cosas, a veces no es de una que te enamoras”, añade.

Juanchi, aficionado al futbol, complementa la idea de su compañero de mil batallas poniendo como ejemplo la Copa del Mundo y de que no por el hecho de que 47 selecciones no se lleven el máximo trofeo a sus vitrinas tienen que sentirse fracasadas.

Explica incluso cómo Messi, el mejor jugador de la historia, tuvo que ver de lejos el trofeo varias veces antes de levantarlo.

“Perdedor no es al que le fue mal, es el que no intentó; mirá una cosa, en los deportes en el Mundial campeón hay uno solo y mundialistas fueron en este caso 48 y todos fueron grosos, geniales, que no haya ganado, no significa nada”, piensa.

“Messi perdió tres finales de Copa América, final de Copa del mundo, de Copa Confederaciones con Argentina antes de ganar su primera Copa América, la Copa del mundo, todas las finales las había perdido, siguió intentando. Entonces, que no te pare ese sueño, como dice Di María, otro jugador de argentina: ‘derribar la pared’. Tanto golpeas en tu sueño que derribas la pared”, dice.

Tras haber iniciado en 1986, estos dos músicos coinciden en que hoy solo buscan perdurar, tal como lo sugiere el nombre de su más reciente álbum, por lo cual han decidido dejar cápsulas del tiempo en ciudades emblemáticas para ellos como Mendoza y Córdoba, Argentina, y Guadalajara, México.

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