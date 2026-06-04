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Culiacán, Sin. En el municipio de Escuinapa, elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva que custodiaban armamento asegurado en un domicilio fueron atacados con explosivos lanzados con drones, solo una unidad oficial resultó dañada.
La Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que ante esta agresión se activaron los protocolos por lo que fuerzas federales y estatales brindaron apoyo y las armas aseguradas fueron trasladadas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
En una segunda agresión con explosivos lanzados desde drones, una unidad oficial resultó dañada, por lo que una fuerza interinstitucional desplegó un intenso operativo en Escuinapa de búsqueda de los responsables de esta agresión.
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Las autoridades de seguridad no dieron mayores detalles del número y características del armamento asegurado en una vivienda, por lo que se desconoce, el sitio exacto de donde se registro este ataque en el municipio sureño de Escuinapa.
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pjm/LL
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