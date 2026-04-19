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El Gabinete de Seguridad reportó este domingo la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción denominada como “Los Chapitos”.
En redes sociales, el grupo estratégico informó que durante este operativo se aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, droga, granadas, equipo táctico y un vehículo.
De acuerdo con las autoridades, en estas acciones de cateo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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