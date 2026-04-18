Luego que fue hallada sin vida Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, en el sótano del edificio en el número 829 sobre avenida Revolución, el periodista Luis Cardona contó a EL UNIVERSAL, que él vivió en el sitio debido a que era un refugio del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

"Ese edificio está muy protegido; en la caseta siempre había más de un vigilante, uno que se quedaba observando las cámaras mientras que el otro daba rondines o recibía los autos", explicó Cardona a EL UNIVERSAL.

El periodista fue secuestrado y torturado en septiembre de 2012 en Nuevo Casas Grandes, un municipio cercano a Ciudad Juárez, Chihuahua tras sobrevivir, se convirtió en una víctima del desplazamiento forzado.

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Debido a este delito, perdió su casa, su familia y se convirtió en periodista freelance, tras interpelar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, fue amenazado de muerte e inició otro proceso para pedir protección.

Al ser incorporado en el Mecanismo de Protección, este le ha brindado diversos refugios en la Ciudad de México y toda la República, así como escoltas.

Por lo que en 2022, según relató, permaneció en la torre de departamentos por una temporada; allí conoció a al menos tres familias más víctimas de desplazamiento que eran protegidas por el Mecanismo.

"El Mecanismo no lo renta directamente, lo renta RCU, que es la empresa que trabaja la seguridad para para él. Pero desde la entrada, tú no puedes acceder al edificio, sin que el guardia te vea primero por la cámara. Luego te abre el candado electrónico. De ahí subes la escalera, pasas y está la caseta", describió.

De acuerdo con Cardona, la caseta de vigilancia del edificio es de unos 4 metros cuadrados, allí está el centro de monitoreo de las cámaras de videovigilancia del edificio. Junto a esta hay un espacio como sala de espera.

Para poder ingresar al edificio es necesario que las personas tengan una tarjeta de acceso o un control, dijo el comunicador.

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En el estacionamiento o sótano, Cardona observó tres cámaras, al menos cuando vivió allí. En ese sitio hay una segunda puerta en la que se verifican las placas de los autos y, si es un taxi, se solicita autorización.

"Para que alguien acceda, ellos te marcan por el interphone, te dicen: 'Tiene visita el fulano y tal'. Y tú decides si lo recibes o no", explicó.

Cardona señaló que la torre de departamentos se divide en tres: uno a la derecha, al centro y otro a la izquierda, para subir a estos es necesario hacerlo por el elevador, el cual debe ser utilizado con tarjeta de acceso.

Foto: Especial

Durante el tiempo que vivió el periodista en el lugar, la renta oscilaba entre los 24 y 30 mil pesos, por lo que consideró que para ser dueño de alguno se debe tener un poder adquisitivo alto.

"Yo salí a tomar el sol en la terraza a respirar, porque la mayor parte del tiempo me la paso encerrado. Me sentía muy seguro, para mí la seguridad era muy efectiva", declaró y lamentó el asesinato de Edith Guadalupe.

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Periodista desplazado Luis Cardona pide se revise su carpeta

El comunicador denunció que durante estos años de desplazamiento, como víctima, ha vivido la negligencia que padeció la familia de Edith Guadalupe.

"Las fiscalías son corruptas, quien se ubica allí, pero todo el mundo sabe y las autoridades que dan protección a estos grupos", acusó.

A las afueras de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez se mantienen familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, quien fue reportada como desaparecida en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Actualmente, Luis Cardona considera que el costo por ejercer la libertad de expresión fue su libertad, porque "ahora vivo en una cárcel, no puedo salir a la calle, no puedo ver a mi familia por seguridad".

Además, debido a lo que vivió, sufre paranoia, estrés, terrores nocturnos e insomnio, por lo que recibe atención psicológica a través de Zoom.

"Vivo con cámaras conectadas a Gobernación, tengo rejas de acero, alambre de navajas y serpentinas, vigilancias de la Guardia Nacional", expuso.

Su trabajo periodístico ahora es desde su casa; su página es "Diario 19", pero debido a falta de recursos ahora no funciona porque no puede pagar el host.

Pidió a la fiscal Ernestina Godoy revise su carpeta de investigación. "Yo le di todos los datos, identifiqué al culpable, es un militante de Morena, que va de Pachuca a Iztapalapa; ya les entregué un número de teléfono", sostuvo.

En junio de 2026 se vence la protección del Mecanismo, por lo que teme sobre su futuro.

La historia de Luis Cardona fue narrada en "Soy número 16", un cortometraje que recibió el Premio Gabo en 2016.

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bmc