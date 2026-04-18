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Tras no ser vista públicamente, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente , acudió al concierto del cantante italiano , celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México.

En el video de EL UNIVERSAL se observa a la escritora mexicana recargada en una cerca de metal y comentar que espera que este espectáculo "lo disfruten todos".

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"Hay muchos eventos gratuitos en la ciudad. (Andrea Bocelli) canta precioso, la verdad", dijo antes de despedirse de algunas y algunos asistentes.

Reaparición en la Feria del Libro del Zócalo

En octubre de 2025, dicha investigadora volvió a aparecer en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la presentación de la obra "Rogelio Fernández Güell. Poesía Reunida".

En el evento, obsequió una copia de este título y dos de "¡Gracias!", escrito por parte de López Obrador.

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dft/bmc

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