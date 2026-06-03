Luego de ejecutar nueve cateos en Acapulco, Guerrero, autoridades federales detuvieron a Jesús Zamora Cervantes, líder de un grupo de extorsionadores a prestadores de servicios turísticos de la zona costera Miguel Alemán.

Los uniformados, también arrestaron a 10 personas más identificados como: Marco Antonio Velázquez Jirón, Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Abad Esparza Bustos, Arturo Pandoja Guatemala, Julio César Melo Lozano, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado y Lorelei Ontiveros Pedraza.

Además, aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, dinero en efectivo, cartuchos de arma larga, dispositivos USB, dos tabletas, una computadora y tres vehículos.

Detienen en Acapulco a Zamora Cervantes, presunto líder de extorsionadores (03/06/2026). Foto: Especial

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El Gabinete de Seguridad informó que derivado de denuncias ciudadanas y en seguimiento a líneas de investigación, los efectivos identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que se dedicaban a intimidar y exigir cuotas a prestadores de servicios turísticos.

Esto para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles.

Con los datos de prueba obtenidos un Juez de Control otorgó nueve órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, se implementaron despliegues operativos coordinados en distintos puntos del municipio.

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Detienen en Acapulco a Zamora Cervantes, presunto líder de extorsionadores (03/06/2026). Foto: Especial

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de combatir frontalmente la extorsión, proteger a la población y garantizar condiciones de seguridad y legalidad en los principales destinos del país.

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dft