Después de que en marzo pasado fueron detenidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el regreso a México del periodista deportivo de TUDN Julio Ibáñez y del camarógrafo Danny García.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que el proceso legal de ambos comunicadores deportivos ya concluyó y dará acompañamiento hasta su salida de Sudáfrica.

"Se informa que las instancias judiciales de ese país concluyeron el proceso legal correspondiente y se tiene previsto que los connacionales tomen un vuelo de regreso a México esta noche", dijo la SRE.

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Reiteró su "firme compromiso con la defensa y protección en todo momento de las y los mexicanos en el exterior".

La embajada de México en ese país informó que el pasado 25 de marzo, la autoridad judicial correspondiente autorizó su libertad condicional.

En abril, la embajada de México en Sudáfrica aseguró que desde el 19 de marzo se había brindado asistencia y protección consular a los dos connacionales detenidos por autoridades sudafricanas.

"Desde que se tuvo conocimiento del caso, personal de la representación diplomática entró en contacto con autoridades locales para verificar los cargos que se les imputan, asegurar el acceso a representación legal y entablar comunicación con los connacionales", expuso.

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La embajada apuntó que ambos han sido acompañados por su representante legal en las audiencias de seguimiento.

"Desde la embajada y la Dirección General de África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se transmitió la importancia de estos casos para su resolución a partir de lo establecido en el marco jurídico y su derecho al debido proceso.

"Junto con la Dirección General de Protección Consular se ha mantenido comunicación en todo momento con las familias de ambas personas para compartirles el curso de las acciones legales y brindar asistencia de manera integral", se agregó.

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