Julio Ibáñez y su compañero Daniel García ya viajan de regreso a México, tras recibir sus pasaportes de vuelta y arreglar la situación que los tenía detenidos en Sudáfrica, durante más de dos meses.

Antes de viajar a la Ciudad de México, el reportero de TUDN y su camarógrafo se pronunciaron mediante un video para agradecer las muestras de apoyo de su familia y compañeros de trabajo.

"Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para Dani y su servidor. Creo es el primer día en el que la vida nos hace justica", comenzó el mensaje de Julio .

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"Viene un Mundial que nos mueve y nos motiva. Gracias familias, gracias a nuestra casa Televisa Univision", agregó el reportero de TUDN.

Ibáñez y su compañero llegarán este miércoles 3 de junio a la Ciudad de México y asegura, responderá las dudas y explicará más sobre lo sucedido: Ya se enterarán de un millón de anécdotas, que hoy ya nos parecen más graciosas.

"El tener el apoyo de los que nos quieren, tener una casa que se preocupó porque esto haya pasado lo mejor posible, nos hace sentirnos queridos y respaldados", mencionó Ibáñez.

Se mostraron de buen humor y hasta hizo alusión a los memes y burlas que surgieron en torno a su detención en el país sudafricano.

"Sí vimos una que otra cosilla... interesante y creativa. Ya platicaremos ya verán a quién nos encontramos y tendremos muchas cosas que contar y aclarar. Solamente queríamos decir gracias. Nos vemos en México", concluyó Julio Ibáñez en su mensaje.

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Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica,gracias familias,amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión @TUDNMEX @TUDNUSA @dagarciato y yo estamos listos ¡Mundial, ahí te vamos!https://t.co/ahMjrKgX5L pic.twitter.com/kEhCGNJF4n — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 2, 2026

¿Por qué Julio Ibáñez estaba en Sudáfrica?

El periodista de TUDN, Julio Ibáñez y su camarógrafo, Daniel García, viajaron en marzo a Sudáfrica para realizar cápsula sobre el país africano y dar seguimiento a los Bafana Bafana quienes serán rivales de México en la Copa del Mundo 2026.

Lamentablemente, fueron detenidos por, supuestamente, violar leyes y volar un dron donde no estaba permitido. Tras lo sucedido fueron acusados de espionaje.

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