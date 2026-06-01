El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, "estiró la liga" hasta donde el tiempo le permitió y parece, al menos por ahora, que la fórmula le resultó. Él así lo asegura.

Desde que inició el año, la preocupación y ocupación del Vasco pasaron, en gran medida, en recuperar las piezas del rompecabezas que poco a poco fueron desprendiéndose.

Las lesiones golpearon severamente al equipo nacional y Aguirre debió mover sus fichas para cubrir huecos.

Podría decirse que la paciencia fue parte de la estrategia de Aguirre; sin embargo, en el camino lanzó advertencias que hoy parecen haber sido huecas.

Nombres como Edson Álvarez, César Huerta o Luis Chávez, en febrero, no tendrían cabida en el combinado tricolor si el estratega nacional habría cumplido sus palabra.

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El 18 de febrero, durante la presentación del partido México vs Ghana en Puebla, el técnico de la Selección aseguraba que quien no "estuviera jugando no iba a ser llamado".

“Estoy ocupado y preocupado porque son varios. La Selección (Mexicana) no es un lugar para rehabilitar, es un lugar para jugar al 100 por ciento. El que no esté jugando y al 100 por ciento no puede venir”, declaró en aquella ocasión.

Ahora, la situación orilló al Vasco a enterrar esa declaración. El discurso cambió y en el presente confia "en poner en forma a jugadores que llegan con pocos minutos y saliendo de lesiones", antes de su debut el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

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Los llamados de Javier Aguirre que causan polémica

Algunos nombres que aparecen en la lista final de 26 jugadores han sido cuestionados. Su actividad en 2026 ha sido mínima y aunque tienen poco tiempo de salir de sus respectivas lesiones, les alcanzó para estar en la Copa del Mundo.

César 'Chino' Huerta (Anderlecht) - 196 minutos en cinco partidos - Pubalgia

Luis Chávez (Dinamo Moscú) - 166 minutos en cinco partidos - Rodilla

Edson Álvarez (Fenerbahce) - 127 minutos en cinco partidos - Tobillo

Alexis Vega es otro elemento que encendió las alarmas con la limpieza que se realizó en su rodilla derecha, misma que lo alejó muchos partidos en el inicio del año.

Las imágenes sobre el estado físico de su pierna han generado polémica y aunque es la quinta cirugía que se realiza en la misma rodilla, Javier Aguirre y el mismo jugador aseguran que no lo imposibilita de disputar en buen nivel la Copa del Mundo.

A partir del minuto 38 podrás ver lo que declaró Javier Aguirre en febrero