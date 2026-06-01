La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, indicó que se ha capacitado a 110 mil voluntarios rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, el cual arrancará el próximo 11 de junio.

Durante un evento en el Auditorio Nacional, indicó que los capacitados se convertirán en embajadores del país, ya que podrán orientar a los turistas sobre cómo desplazarse en la ciudad y qué lugares visitar.

Refirió que en su capacitación se le darán a los voluntarios las herramientas necesarias para su labor, como el uso del Chatbot Xoli y la guía “La pelota vuelve a casa”.

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Capacitan a más de 110 mil voluntarios para colaborar en el Mundial de Futbol. (Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL)

Frausto Guerrero aseguró que la CDMX es la ciudad que más oferta cultural tiene, ya que no sólo cuenta con más de 60 mil restaurantes, sino que habrá más 180 eventos vinculados con el mundial y 30 exposiciones.

Recordó que habrá un Fan Fest en el Zócalo capitalino, así como otros 18 festivales futboleros en las demás alcaldías, los cuales estarán instalados en:

El Parque de la Bombilla, Alvaro Obregón.

Parque Tezozomoc, Azcapotzalco.

Parque las Américas, Benito Juárez.

Parque de la Consolación, Coyoacán.

Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa.

Plaza Garibaldi, Cuauhtémoc.

Campos Revolución, Gustavo A. Madero.

Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero.

Deportivo Leandro Valle, Iztacalco.

Utopía Meyehualco, Iztapalapa.

Central de Abastos, Iztapalapa.

Unidad Independencia, Magdalena Contreras.

Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo.

Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta.

Deportivo Vivanco, Tlalpan.

Bosque de Tláhuac, Tlahuac.

Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza.

Deportivo Xochimilco, Xochimilco.

Bajo ese panorama, la secretaria de Turismo remarcó que para mantener el ambiente familiar en estos espacios no se venderá alcohol para evitar actos de violencia. Además que con ello se promueve la circulación a restaurantes, cantinas y bares.

Finalmente, recordó que esta será la tercera vez que México reciba un mundial de futbol, por lo que los voluntarios tendrán que ser la cara de la hospitalidad y amabilidad que caracteriza al país.

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