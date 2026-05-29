La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena) acudió a la reunión del Gabinete de Seguridad Federal, en Palacio Nacional, para dialogar y analizar los avances de las acciones para consolidar la paz en la tierra suriana.

La reunión fue presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien escuchó las diversas explicaciones que se hicieron de la estrategia que se implementa para fortalecer la seguridad y la construcción de paz en la entidad.

Salgado Pineda aseguró la importancia de mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno-federal, estatal y municipal-, así como las instituciones de seguridad para atender de manera integral las necesidades de las ocho regiones de Guerrero.

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La mandataria suriana reiteró que la construcción de la paz requiere presencia en territorio, trabajo constante y una estrategia conjunta que permita avanzar en la pacificación, la gobernabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses.

Y afirmó que su administración mantiene firme el compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad, fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de México para garantizar condiciones de tranquilidad y desarrollo en todo el estado.