Estados | 29-05-26 | 13:28 | Actualizada | 29-05-26 | 13:28 |

La gobernadora de Guerrero, (Morena) acudió a la reunión del Gabinete de Seguridad Federal, en Palacio Nacional, para dialogar y analizar los avances de las acciones para consolidar la paz en la tierra suriana.

La reunión fue presidida por la presidenta , quien escuchó las diversas explicaciones que se hicieron de la estrategia que se implementa para fortalecer la seguridad y la construcción de paz en la entidad.

Salgado Pineda aseguró la importancia de mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno-federal, estatal y municipal-, así como las instituciones de seguridad para atender de manera integral las necesidades de las ocho regiones de .

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La mandataria suriana reiteró que la construcción de la paz requiere presencia en territorio, trabajo constante y una estrategia conjunta que permita avanzar en la pacificación, la gobernabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses.

Y afirmó que su administración mantiene firme el compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad, fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de México para garantizar condiciones de tranquilidad y desarrollo en todo el estado.

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