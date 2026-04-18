Andrea Bocelli está a solo unos minutos de subir al escenario colocado en el Zócalo capitalino ante miles de personas que disfrutarán del concierto gratuito del exponente italiano.

Entre el público hay una amplia diversidad de edades: desde quienes, como Guadalupe, hacen el esfuerzo por asistir a sus 73 años, hasta jóvenes como Yahir y Aby, de 25 años, que ya son fans del artista.

La música clásica toma el corazón de la Ciudad de México. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

El sentimiento hacia Bocelli en el corazón de la ciudad no varía demasiado; para muchos representa añoranza, una forma de reconectar con aquello que ya no está.

Personas de distintas generaciones se reúnen en el Zócalo para esperar a Andrea Bocelli. Foto: Luisa García/César González/EL UNIVERSAL.

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“Es un significado muy personal, ya que a un amigo muy querido le gustaba mucho la voz de los tenores. Venir a la Ciudad de México es, en realidad, una forma de mantener viva su memoria”, dijo Aby.

“Recordar a mi esposo que era muy fan de Andrea Bocelli y él ya falleció hace cinco años”, comparte Guadalupe, quien viene acompañada de su hija.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Una noche en el Zócalo con una asistencia más íntima

Aunque la Plaza de la Constitución luce concurrida, la afluencia es distinta a la de otras presentaciones, algo que entre sus fans tiene una explicación natural.

Carlos y Juan, dos amigos de 53 y 55 años, consideran que la afluencia en este concierto se debe a que no todos saben apreciar la calidad de Andrea.

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“Para nosotros esto es buena música, calidad, realmente venir a ver a un artista, sobre todo que no va a haber mucha gente, no es un artista de masas, es de un público como que más inteligente”, apuntan.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Por otro lado, Aby no comparte dicha opinión y señala: “No es un público más inteligente, solo es gente con gustos particulares, ni siquiera sofisticados”.

Por ahora, la gente sigue llegando a la espera de que den las 19:00 horas, momento en el que el tenor, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana inicien el concierto gratuito este sábado 18 de abril de 2026.

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