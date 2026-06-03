León, Gto.- Un equipo de especialistas logró preservar el embarazo de una joven con muerte cerebral hasta el nacimiento de su hija; después, la madre salvó cinco vidas con la donación de sus órganos.

Mariana, de 20 años de edad, originaria de Irapuato, fue despedida con aplausos y lágrimas por sus familiares y con respeto y agradecimiento por personal médico y de enfermería del IMSS de León, que formaron una valla de honor en los pasillos del hospital.

La madre cursaba un embarazo de 24 semanas de gestación cuando ingresó al Hospital General de Zona 2 de Irapuato y a causa de una “grave hemorragia cerebral”, fue trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, de León, donde se le diagnosticó muerte encefálica.

El IMSS informó que, con el objetivo de salvaguardar la vida de la bebé en gestación, el personal del servicio de Terapia Intensiva de la UMAE No. 1, en sincronía con los especialistas de la UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48, mantuvieron a Mariana bajo un estricto manejo médico durante 3 semanas.

Lee también Dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, confirma cancelación de visa; atribuye medida a multa de tránsito

Médicos logran nacimiento de bebé tras muerte cerebral de su madre en Guanajuato; donó sus órganos a cinco personas. Foto: Especial.

Detalló que el esfuerzo conjunto rindió frutos: se logró avanzar la gestación hasta la semana 27, “un avance vital para la pequeña antes de realizar la cesárea que le traería al mundo”.

“Acabamos de tener la cesárea de una paciente que se le diagnosticó muerte encefálica hace 3 semanas, se le hizo valoración por parte del equipo de Ginecología y Obstetricia y se determinó que el producto era reactivo y viable; en coordinación con Terapia Intensiva, Neonatología, Medicina Materno Fetal y Bioética se vio la posibilidad de mantener a la paciente con apoyo somático, para maduración pulmonar de la bebé”, señaló Nadia del Carmen Barroso Plata, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la UMAE Número1.

La doctora Karla Isabel Velázquez Méndez, jefa de Toco Cirugía de la UMAE No. 48, explicó que se vigiló el embarazo con ultrasonidos y flujometría por parte del servicio de Materno Fetal, pero debido a las condiciones del embarazo fue necesario interrumpirlo para evitar riesgos para la bebé.

“Contamos con un equipo multidisciplinario, especialmente el servicio de Obstetricia, quien valoró la vitalidad fetal, así como Neonatología que recibieron el producto para brindarle los primeros cuidados”, dijo.

Lee también Morena Tamaulipas respalda a Américo Villarreal; afirma que buscan desacreditarlo

La recién nacida se encuentra recibiendo atención integral y especializada por parte de un grupo de médicos expertos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Tras el nacimiento, la nobleza de Mariana y el incondicional apoyo de su familia, permitieron dar el paso hacia la donación. En lo que representó la sexta procuración de órganos del año 2026 en la UMAE No. 1.

Médicos logran nacimiento de bebé tras muerte cerebral de su madre en Guanajuato; donó sus órganos a cinco personas. Foto: Especial.

Felipe y María, padre y madre de Mariana, describieron a su hija como una joven alegre, cariñosa y buena muchacha.

Lee también VIDEO Américo Villarreal rechaza señalamientos de LA Times; asegura que carecen de pruebas

“Era una persona joven que puede ayudar a vivir a otras personas”, expresó el padre.

La madre de la joven señaló: “es darle una segunda oportunidad a alguien más y sentir que está viva ella en alguien más”.

El instituto destacó que el último acto de generosidad de Mariana se tradujo en salud renal, visual y hepática para cinco pacientes, a través de los siguientes órganos y tejidos procurados: dos riñones y dos córneas, que serán trasplantados en la misma UMAE No. 1 en León, beneficiando a pacientes de la región y el hígado, que fue trasladado de manera inmediata al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS en Jalisco.

dmrr/cr