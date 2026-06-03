Hermosillo, Sonora. - El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez sostuvo una reunión con el embajador del Líbano en México, George El Jallad, así como con representantes de la comunidad libanesa en el país.

El encuentro tuvo como objetivo promover oportunidades de inversión e intercambio comercial, cultural y turístico para la capital sonorense.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Ciudad de México como parte del seguimiento a reuniones previas realizadas en Hermosillo, se planteó la posibilidad de establecer alianzas estratégicas para fortalecer la promoción de negocios y atraer inversiones hacia la capital de Sonora.

Durante la reunión, Astiazarán destacó las ventajas competitivas de Hermosillo y señaló que la ciudad se mantiene entre las más competitivas del país, lo que representa una oportunidad para ampliar la colaboración con empresarios y organizaciones de origen libanés radicadas en México.

Hermosillo busca atraer inversiones de origen libanés; fortalecen intercambio comercial y turístico. Foto: Especial.

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El presidente municipal reiteró además la disposición de su administración para impulsar la operación del Centro Libanés de Sonora, proyecto que busca convertirse en un vínculo permanente para fomentar intercambios comerciales, culturales, académicos, deportivos y turísticos entre Sonora, México y la República del Líbano.

En el encuentro participaron representantes de los Centros Libaneses de México y Sonora, entre ellos Rodrigo Peña Porchas, presidente del Centro Libanés de Sonora; Jorge Serio Salomón, presidente del Centro Libanés de México; y Mayssaa Ghandour, vicepresidenta del organismo sonorense.

También asistieron integrantes del Consejo Directivo del Centro Libanés de México, empresarios, miembros de la comunidad libanesa en Sonora y funcionarios municipales, entre ellos Fernanda Cisneros, directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico.

La reunión forma parte de los esfuerzos del gobierno municipal para ampliar la proyección internacional de Hermosillo y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación con comunidades empresariales establecidas en México.

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