Zacatecas. - El asesinato de dos abuelitos y su nieto de 20 años ocurrido en Fresnillo, dio un giro estremecedor, pues, a una semana de que ocurrió el crimen, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la captura de dos hombres y una mujer implicados en el crimen, sin embargo, dos de los detenidos son nietos de una de las víctimas y habrían participado en el triple homicidio para apoderarse de 115 mil pesos y un vehículo.

Entre las tres personas detenidas figura un adolescente. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, a quienes se les imputará la comisión de los delitos de homicidio calificado, feminicidio, parricidio y robo.

Capturan a 3 presuntos responsables de triple homicidio en Zacatecas; dos eran nietos de una víctima Foto: Especial.

Cabe mencionar que este triple homicidio se registró la noche del pasado 27 de mayo, pero el hallazgo de los cuerpos se dio hasta la mañana del día siguiente, cuando fueron encontrados sin vida los dos adultos mayores de 69 y 70 años de edad, así como el joven, quienes fueron acuchillados dentro de su domicilio, hecho que conmocionó a la población zacatecana. Luego se supo que las víctimas eran el músico Jesús Rivera Arellano, su esposa Micaela Bañuelos Castro y su nieto Carlos Joel Flores Banda.

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El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que tras abrirse la carpeta de investigación se iniciaron las pesquisas para dar con el paradero de los responsables y se logró primero localizar el vehículo en la capital de Zacatecas.

Ayer martes se dio a conocer que elementos de la Policía de Investigación lograron la detención de dos de los probables responsables, el primero fue un adolescente de 17 años que fue detenido en Fresnillo, mientras que en un operativo alterno se localizó a Cristian Mauricio ‘N’, de 25 años, en la habitación de un hotel en el municipio Tlaltenango, en donde intentó atentar contra su propia vida, sin embargo, ante la oportuna intervención de los investigadores se salvaguardó su integridad y actualmente recibe atención médica y está bajo custodia de la autoridad.

Dos de los detenidos eran nietos de una de las víctimas. Foto: Especial.

Este miércoles, por medio de un comunicado se dio a conocer la tercera detención realizada la noche de ayer, se trata de Blanca Itzel ‘N’, de 25 años, pareja de Cristian “N”, quien fue localizada y detenida en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Se menciona que la joven contaba con una ficha de búsqueda que fue detonada el 30 de mayo por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Jalisco, situación que permitió lograr con mayor rapidez su localización y detención en aquella entidad, así como por la colaboración que existe entre autoridades de ambas entidades.

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