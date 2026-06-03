Michoacán.- Sujetos armados asesinaron a balazos a tres hombres y dejaron lesionadas a otras tres personas, al interior del Mercado Municipal Ignacio López Rayón, de la ciudad de Apatzingán.

Los reportes preliminares indican que varios sujetos armados descendieron de un vehículo particular e ingresaron a ese mercado localizado en la colonia Babilonia, donde dispararon en contra de los tres jóvenes y de una mujer.

En el lugar, murieron los tres hombres y la mujer resultó gravemente lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital de ese lugar de la Tierra Caliente.

Días antes, grupos delictivos habían ofrecido una recompensa a quien proporcionara información para dar con el paradero de los tres jóvenes a quienes señalaron de cometer diferentes delitos en esa ciudad ubicada a 188 kilómetros de la capital michoacana.

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En la zona rural de El Guayabo, de este mismo municipio, pobladores reportaron un ataque a tiros y con explosivos, del cual todavía se desconoce el saldo.

Asesinan a tres hombres en mercado de Apatzingán, Michoacán; una mujer resultó lesionada. Foto: Especial.

Este triple homicidio y el ataque en Apatzingán, se suma al hallazgo de cuatro hombres asesinados a tiros y la muerte a balazos de una mujer, en la ciudad de Zamora.

Está primera ofensiva criminal ocurrió en pocos minutos, en la colonia Primero de Mayo, de esta ciudad ubicada a 183 kilómetros de la capital michoacana.

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Los informes señalan que, vecinos de esa colonia, reportaron un par de ataques a balazos y posteriormente el hallazgo de los cuerpos de cuatro hombres que flotaban en un canal de riego conocido como la Beatilla.

Al tiempo, también la muerte de una mujer en el acceso principal de una vivienda.

El multihomicidio y el feminicidio, movilizó a personal policial y de la Fiscalía de Michoacán, en esa zona de la entidad, colindante con el estado de Jalisco.

Las áreas regionales de seguridad, adjudicaron este ataque al Cártel de La Virgen, que lidera Ricardo Madrigal Ávalos, "El Barbas", quien opera desde Acahuato.

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