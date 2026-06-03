Tras más de dos décadas de cargar con créditos heredados por administraciones anteriores, el gobierno de Nuevo Laredo, encabezado por Carmen Lilia Canturosas Villarreal, proyecta liquidar la totalidad de la deuda municipal en 2026.

Con la aprobación de la Segunda Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2026 que realizó el cabildo de Nuevo Laredo esta semana, se plantea saldar los 293 millones de pesos que aún permanecen pendientes de una deuda que, al inicio de la administración, superaba los 580 millones de pesos.

Con ello, el municipio no solo dejará de pagar compromisos financieros del pasado, sino que podrá destinar más recursos a obras, programas sociales y servicios para la ciudadanía, consolidando un modelo de disciplina financiera, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, afirmó la presidenta municipal.

Leer también Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado en Tepoztlán es de Michelle Itzayana; investigan causas de muerte

Con el pago de lo compromisos financieros, el Ayuntamiento espera destinar más recursos a obras, programas sociales y servicios para la ciudadanía. Foto: Especial.

“Esta modificación presupuestal tiene un objetivo muy claro: avanzar hacia la meta histórica y sin precedentes de liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda pública municipal, para terminar este 2026 con cero deuda para Nuevo Laredo. La medida de saldar los 293 millones de pesos que aún permanecen como saldo de la deuda heredada de administraciones anteriores nos permitirá culminar un proceso de saneamiento financiero que inició en octubre de 2021”, aseveró.

Cuando Carmen Lilia Canturosas asumió por primera vez la presidencia municipal, el gobierno local enfrentaba una deuda superior a los 580 millones de pesos, integrada por créditos contratados durante distintas administraciones y que comprometían recursos públicos desde hacía más de dos décadas.

La presidenta dijo que lejos de recurrir a nuevos financiamientos o trasladar el problema a futuras administraciones, el gobierno municipal inició una estrategia basada en la eficiencia administrativa, la austeridad responsable y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Leer también Alfonso Durazo rechaza versiones sobre cancelación de visa y niega complicidad con grupos criminales; "casi sudo agua bendita”, bromea

Explicó que como parte de este proceso, en octubre de 2024 se liquidó en su totalidad un crédito contratado con Banobras desde el año 2000, una deuda que permaneció vigente durante casi 25 años.

Posteriormente, en 2025, también se realizó el pago anticipado de otro financiamiento adquirido desde hace 18 años.

Política de honestidad y cero corrupción es la clave: Canturosas

La alcaldesa comentó que la estrategia financiera implementada en Nuevo Laredo refleja los principios de honestidad, combate a la corrupción y manejo responsable de los recursos que promueve la Cuarta Transformación en México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada en Tamaulipas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Carmen Canturosas expresó que el dinero público debe destinarse prioritariamente al bienestar de las familias y no en el pago de intereses o compromisos financieros. Foto: Especial.

Leer también Dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, confirma cancelación de visa; atribuye medida a multa de tránsito

Expresó que bajo esta visión, el dinero público debe destinarse prioritariamente al bienestar de las familias y no al pago permanente de intereses o compromisos financieros acumulados durante años.

“Al sanear nuestras finanzas, estamos pensando no solo en el presente, sino en no dejar cargas a las futuras administraciones y en garantizar oportunidades para las futuras generaciones de neolaredenses”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

Mencionó que la eliminación total de la deuda permitirá liberar recursos que anteriormente se destinaban al pago de pasivos e intereses, incrementando la capacidad de inversión del municipio en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

Lee también Muere policía de Progreso de Obregón, Hidalgo, en accidente vial; otro agente resulta lesionado

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo proyecta cerrar año sin deuda. Foto: Especial.

Indicó que esta medida fortalece la confianza institucional, mejora la capacidad de gestión ante instancias estatales y federales y consolida a Nuevo Laredo como uno de los municipios con mayor estabilidad financiera del país.

Señaló que al concretarse la liquidación total antes de concluir 2026, Nuevo Laredo no solo marcará un precedente para Tamaulipas, sino que se convertirá en un caso de referencia nacional al demostrar que es posible pagar deudas heredadas, mantener finanzas sanas, impulsar el desarrollo económico y seguir invirtiendo en la gente.

Agregó que en tiempos donde la exigencia ciudadana demanda gobiernos más transparentes y eficientes, Nuevo Laredo envía un mensaje claro al país.

“La honestidad en el manejo de los recursos públicos no solo es un principio de gobierno, sino una política que puede traducirse en resultados concretos y medibles para las futuras generaciones” consideró la alcaldesa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr