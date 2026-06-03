Pachuca Hidalgo. — Un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, perdió la vida y otro más resultó lesionado tras un accidente registrado sobre la carretera Progreso-Xochitlán, a la altura de la comunidad de La Ranchería.

De acuerdo con los reportes, en el percance estuvieron involucradas una patrulla de la corporación municipal y una camioneta particular conducida por un joven de 21 años, quien también resultó lesionado.

Tras la colisión, la unidad oficial salió del camino y terminó volcada. Al sitio acudieron elementos de rescate y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento del agente Jerónimo García Estanco, quien se encontraba al interior de la patrulla.

Muere policía de Progreso de Obregón, Hidalgo en accidente; otro agente resultó lesionado. Foto: Especial.

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Su compañero fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue atendido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se realizan las investigaciones para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las labores periciales y el inicio de la carpeta de investigación.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Progreso de Obregón emitió un comunicado oficial en el que confirmó el fallecimiento del integrante de la corporación policial y expresó sus condolencias a familiares.

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