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Si planeas asistir al que tendrá lugar en el este sábado 18 de abril, será mejor que vayas prevenido pues se esperan altas temperaturas.

Con motivo de dicho concierto, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre la condiciones meteorológicas que se prevén.

Este sábado se esperan temperaturas máximas de 29°C a 31°C por la tarde, ambiente muy caluroso y cielo medio nublado. Por la noche, se espera clima cálido de 21°C a 24°C.

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Durante el concierto, precisó la dependencia, se espera cielo nublado con condiciones limitadas para lluvias ligeras dispersas. Las rachas máximas de viento pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a quienes acudan al concierto: usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y evitar comer en la vía pública.

También se recomienda a la población evitar cambios bruscos de temperatura y respetar las indicaciones de las autoridades.

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jecg/cr

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