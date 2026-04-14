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Del 24 al 26 de abril regresará el “” con pista de hielo, globos aerostáticos y más sorpresas para las infancias, como parte de los festejos por el Día del Niño en la Ciudad de México, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Tendremos un espacio dedicado a las niñas y los niños; para ellos vamos a tener un conjunto de actividades, cientos de actividades que van a despertar la imaginación de los ”, dijo.

Como parte de la celebración, habrá distintas actividades dirigidas a niñas y niños, entre las que destacan una pista de patinaje con tecnología que simula hielo y la instalación de dos globos aerostáticos.

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También se instalará un al aire libre con réplicas de animales, como un oso polar y un tigre dientes de sable.

La cartelera para esos días también contempla conciertos, talleres, canchas para practicar distintos deportes y laboratorios para experimentar con ciencia.

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mahc/LL

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