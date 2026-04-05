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Hoy, niños y niñas viven su infancia a través de pantallas: las usan para entretenerse, jugar, informarse y hasta relacionarse. Por eso, el y apuesta por romper esa dinámica y acercarlos al teatro, un espacio donde todo ocurre en vivo.

“Que sepan que no sólo con un dispositivo electrónico podemos estar conectados con los otros individuos, sino también a través del vínculo afectivo que hay cuando nos comunicamos de persona a persona y que nos ayuda a formar nuestra autoestima", considera Alexis.

Es por eso que ideó una historia sobre la importancia de expresar los sentimientos y la fuerza de la amistad: "", la cual se presenta los domingos de abril en el y que busca estimular la imaginación de los pequeños a través de títeres.

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“La compañía TRIBU Producciones ayuda a las infancias a acercarlas a lugares seguros donde puedan jugar, y a través de Veta quisimos exponer el tema del empoderamiento de la voz de las niñas y los niños”, enfatiza.

La historia gira en torno a Veta, una tímida pequeña representada a través de un títere verde, la cual pierde a su amigo Ludo, e inicia su búsqueda.

En el camino, se encuentra con una bibliotecaria mágica y con Drako, un dragón sin fuego, seres que le hacen saber que su voz es valiosa y merecedora de ser escuchada por los demás.

“Estamos en un mundo donde el adultocentrismo los deja a un lado, porque piensan que en la niñez no se tiene la edad y la claridad para opinar. El tema de alzar la voz no es solamente para los niños, también para los adultos, para decirles que escuchen a los infantes”, enfatiza Alexis.

La protagonista no entablaba comunicación con alguien además de Ludo, el único con quien se siente escuchada y segura. Por eso, cuando su amigo desaparece, no tiene con quien expresarse y hasta siente que perdió algunas de sus palabras.

“Se toca el tema de la amistad a distancia, porque Veta descubre que Ludo sólo se mudó, entonces comprende que sus lazos pueden permanecer estando separados”, ahonda.

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