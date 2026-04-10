Un sujeto que aparentemente hirió con un cuchillo a un niño de cuatro años de edad, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, fue rescatado y detenido por policías capitalinos luego de que fue golpeado y retenido por vecinos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó (SSC) que oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe, donde encontraron al menor lesionado y a un sujeto que estaba amarrado a un poste con varias heridas y golpes.

Los pobladores indicaron a los uniformados que el hombre retenido había atacado al niño con un cuchillo, causándole varias heridas en la cabeza, por lo que detuvieron al presunto agresor.

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Paramédicos llegaron al lugar y tras una revisión diagnosticaron al niño con probable fractura de cráneo, por lo que fue llevado a un hospital cercano, pero posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la SSC hasta el estacionamiento de una tienda departamental, donde fue entregado a paramédicos del CRUM, que lo recibieron para finalmente llevarlo al Hospital Pediátrico de Legaria.

El presunto responsable fue llevado a un nosocomio con custodia policial.

La SSC comunicó que el detenido al parecer habría ingresado a una tienda departamental, el pasado 27 de febrero, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se atrincheró y amenazó a los trabajadores con un tubo, hechos por los cuales fue detenido.

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