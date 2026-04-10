Más Información

Pemex revisa causas del incendio en almacén de refinería Dos Bocas; no hay riesgo para la comunidad aledaña, dice

Pemex revisa causas del incendio en almacén de refinería Dos Bocas; no hay riesgo para la comunidad aledaña, dice

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY viernes 10 de abril

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY viernes 10 de abril

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Ángel “N”, el presunto autor material y segundo implicado en el homicidio del regidor de Reynosa, Tamaulipas, , registrado el 6 de diciembre de 2025 en un departamento de la colonia alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Se trata del segundo detenido por el caso, luego de la aprehensión de Yael “N”, el 8 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la FGJ, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico, se identificó que el día del homicidio, Ángel y Yael “N” entraron al inmueble marcado con el número 27 de Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, donde Brayan Salinas fue asesinado.

Lee también

Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los sospechosos.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJ ubicaron y detuvieron a Ángel, el pasado 9 de abril, en el municipio de Tecámac, Estado de México, y posteriormente fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, Yael fue capturado en , el 8 de diciembre de 2025, dos días después del homicidio del regidor, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho.

Policías de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Yael, el 9 de abril de 2026, mientras se encontraba bajo la medida cautelar de .

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]