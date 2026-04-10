Ángel “N”, el presunto autor material y segundo implicado en el homicidio del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Salinas, registrado el 6 de diciembre de 2025 en un departamento de la colonia alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Se trata del segundo detenido por el caso, luego de la aprehensión de Yael “N”, el 8 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la FGJ, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico, se identificó que el día del homicidio, Ángel y Yael “N” entraron al inmueble marcado con el número 27 de Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, donde Brayan Salinas fue asesinado.

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Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los sospechosos.

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJ ubicaron y detuvieron a Ángel, el pasado 9 de abril, en el municipio de Tecámac, Estado de México, y posteriormente fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, Yael fue capturado en posesión de droga, el 8 de diciembre de 2025, dos días después del homicidio del regidor, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho.

Policías de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Yael, el 9 de abril de 2026, mientras se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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