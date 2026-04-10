Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Ángel Jorel y a Kevin Anthony, por el delito de homicidio calificado, en agravio del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair.

En audiencia inicial realizada en los juzgados de la colonia Doctores, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional para que les sea definida su situación jurídica, por lo que será hasta el 14 de abril cuando se defina si son vinculados o no a proceso.

A los imputados se les cumplimentó una orden de aprehensión el pasado 8 de abril por el asesinato de Micky Hair, perpetrado el 29 de septiembre de 2025, cuando salía de su negocio en Polanco y fue atacado a tiros.

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El pasado 6 de marzo, Ángel Jorel fue aprehendido en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco, en posesión de 220 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartucho útiles, por lo que fue puesto disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Un mes después, un juez de control otorgó la orden de aprehensión contra Jorel por el delito de homicidio calificado, la cual fue cumplimentada por elementos de la FGJ dentro del reclusorio.

La segunda orden de aprehensión fue ejecutada en contra de Kevin Anthony, en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, quien antes había sido identificado como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución del estilista.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

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