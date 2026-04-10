Durante siete horas, conductores de taxi por aplicación realizaron un bloqueo en Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), para exigir que se les permita operar de manera libre dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde actualmente hay un operativo que emprende la Guardia Nacional para prohibir que recojan pasaje.

En la movilización participaron unos 50 conductores —a bordo de unos 40 vehículos— que se concentraron frente a la Segob.

Los manifestantes dijeron que la duración del bloqueo respondió a la falta de respuesta de las autoridades federales, lo que los llevó a mantener la protesta durante gran parte del día en espera de ser atendidos.

“Llevamos años trabajando y de un momento a otro nos cierran el paso. Hoy decidimos quedarnos el tiempo que fuera necesario porque nadie nos escucha”, dijo uno de los conductores.

El principal motivo de la protesta —señalaron— es la imposibilidad de operar dentro del AICM, donde en semanas recientes se han intensificado los operativos de vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los inconformes, estas acciones han derivado en restricciones severas para recoger pasaje, así como en presuntos actos de hostigamiento.

“Nos tratan como si estuviéramos haciendo algo ilegal. Sólo queremos trabajar de manera honesta. No estamos pidiendo privilegios, pedimos igualdad”, expresó otro operador.

Los conductores afirmaron que dichas limitaciones afectan directamente su economía, ya que los viajes hacia y desde el aeropuerto representan una parte fundamental de sus ingresos diarios.

Durante el bloqueo, los manifestantes colocaron sus vehículos de manera estratégica para impedir el paso, lo que generó una importante afectación vial en la zona durante siete horas.

El bloqueo fue retirado luego que representantes del movimiento informaron que se acordó una reunión en los siguientes días entre dirigentes y autoridades de la Segob, con el objetivo de dar seguimiento a sus demandas.

“Nos vamos con el compromiso de que ahora sí nos van a escuchar. Esperamos que esta reunión no sea sólo una promesa más”, señaló Isaac Saavedra, vocero de los taxistas.

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