Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvieron a Fernando "N", presunto líder de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos, así como a cuatro de sus cómplices, y se aseguraron más de 50 toneladas de autopartes, en Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, policías realizaron trabajos de inteligencia e investigación en seguimiento a varias denuncias ciudadanas, con lo que se identificó a un grupo dedicado al robo de carros de la misma marca, cuya zona de movilidad estaba en Iztapalapa.

A través de vigilancias y entrevistas ciudadanas se ubicó al presunto líder de la célula criminal, así como tres predios usados para almacenar y desmantelar los autos robados.

Caen 5 integrantes de banda dedicada al robo de coches en Iztapalapa, entre ellos el líder criminal; aseguran droga y autopartes. Foto: Especial.

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Con la información recabada, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo.

El primer cateo fue realizado en un inmueble de la calle Primera Cerrada de Las Peñas, de la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, donde se detuvo a Fernando "N" y a dos mujeres. Además, se aseguraron dos placas vehiculares, cuatro tarjetas de circulación, 11 cartuchos útiles, 99 dosis de una sustancia color lila parecida a la metanfetamina, 40 bolsas de plástico con una hierba verde.

El segundo despliegue se llevó a cabo en un predio de la calle Axayacatl, de la colonia Ampliación Los Reyes, donde se aseguraron más de 50 toneladas de autopartes.

Caen 5 integrantes de banda dedicada al robo de coches en Iztapalapa, entre ellos el líder criminal; aseguran droga y autopartes. Foto: Especial.

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El tercer cateo se realizó en un inmueble de la calle Cerrada de Emiliano Zapata, en la colonia Los Reyes Culhuacán, donde se aprehendió a un hombre de 28 años de edad y una mujer de 27 años. También se aseguraron 60 dosis de lo que pudiera ser metanfetamina, un juego de placas de circulación con reporte de robo, un arma de fuego con 15 cartuchos útiles en el cargador, tres escáner y nueve juegos de llaves de vehículos.

La SSC comunicó que el grupo delictivo está relacionado con al menos 11 carpetas de investigación por el robo de autos de una marca japonesa durante 2025 y en lo que va del presente año.

Asimismo, Fernando cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario por encubrimiento por receptación y delitos contra la salud, además tiene una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo.

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Las cinco personas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo.

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