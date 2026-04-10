Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recibirán capacitación en gestión de multitudes y grandes acontecimientos deportivos por parte de las Compañías Republicanas de Seguridad, de la Policía Nacional francesa, como parte de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol.

La SSC informó que un total de 60 elementos de la Coordinación General de la Policía Metropolitana serán capacitados durante dos semanas en formaciones y maniobras para conservar el orden, en gestión de multitudes en eventos deportivos y en protestas con un alto riesgo, así como en la coordinación con los servicios de emergencia y la atención a víctimas.

A través de un comunicado, la SSC destacó que con “este tipo de capacitaciones se busca garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en un marco de respeto a los derechos humanos; al mismo tiempo, se implementarán medidas para salvaguardar los derechos de terceros, el orden público y la convivencia pacífica”.

Durante la inauguración del curso, realizado en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que el torneo internacional de futbol es una oportunidad para exponer las capacidades de la Policía de la Ciudad de México.

“Francia tiene una experiencia vastísima en la organización de eventos mundiales, recientemente con la realización de unos Juegos Olímpicos, y ha sido durante muchos años un referente en materia policial, en protocolos, así como en inteligencia e investigación a nivel mundial. A nosotros nos honra poder estar expuestos a su experiencia, capacitación y formación”, dijo.

De igual forma se indicó que el próximo 17 de abril, al concluir el curso, se realizará un ejercicio a escala real en el Estadio Banorte, donde también participarán la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

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