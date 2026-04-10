La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 10 de abril se tiene prevista una protesta de la Convención de la Ciudad de México, a las 10 horas, en la caseta de peaje de Tlalpan, en la carretera a Cuernavaca. Colocarán lonas y harán volanteo informativo en todos los puentes peatonales del tramo de la caseta de peaje de Tlalpan hasta el Zócalo capitalino, ya que exigen sean atendidas sus demandas de vivienda digna, agua potable y uso de suelo.

El Comité de Apoyo a Palestina Libre de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevará a cabo el acopio de víveres para Cuba a las 11 horas, en las instalaciones de la facultad, en Ciudad Universitaria.

La colectiva Hijas de la Cannabis realizará una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Llevarán a cabo diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El Frente Amplio de Unidad "Jorge Tapia Sandoval" se concentrará a las 15 horas en la estación Tezozomoc del Metro capitalino. Realizarán una reunión de balance y plan de trabajo en defensa de los derechos laborales, la soberanía energética del país y por la reinstalación de trabajadores despedidos.

El Grupo Juventud Revolucionaria se reunirá a las 15 horas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Llevarán a cabo diversas actividades con la finalidad de forjar un movimiento estudiantil por la democratización de la universidad y por una educación al servicio del pueblo trabajador.

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