Por segundo día consecutivo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) presentó afectaciones en dos líneas.

Por más de dos horas fue suspendido el servicio en seis estaciones de la Línea 4, que corre de Santa Anita a Martín Carrera, debido a un cortocircuito en la zona de vías.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó a las 9:30 horas que se efectuó un corte de energía tras registrarse un cortocircuito al paso de un tren.

La falla causó la suspensión del servicio en el tramo Canal del Norte–Santa Anita, donde unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) auxiliaron a los usuarios.

Técnicos del Metro laboraron para restablecer el servicio en su totalidad, lo cual se normalizó a las 11:44 horas.

Alrededor de las 14:00 horas el servicio en la Línea 12 fue suspendido.

El Metro informó que la interrupción se debió a maniobras de rescate de una persona que se arrojó a las vías.

Una hora después, tras la atención del incidente, el servicio fue restablecido de manera paulatina.

Paola Preciado, quien se dirigía hacia Tláhuac desde Mixcoac, relató que el avance de los trenes fue lento antes de llegar a la estación Atlalilco, donde tuvo que salir.

“Normalmente hago como una hora de camino, pero hoy fácil se me va a hacer media hora más. Todo va muy lento y con mucha gente”, comentó la usuaria.

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