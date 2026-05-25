Espectáculos | 25-05-26 | 14:44 |

fue uno de los famosos que iba abordo del, rumbo a Seúl (Corea), pero que tuvo que regresar a México luego de un inconveniente. Sin embargo, el conductor de "" no quiso continuar el , cuando los pasajeros fueron trasladados a una nueva unidad más segura pues, para él, el incidente fue una señal de que no debía emprenderlo.

Fue este sábado, 23 de mayo, cuando "Pedrito" y un grupo de influencers tomaron un vuelo con destino a Corea, el cual es patrocinado por una agencia de viajes mexicana y, aunque parecía una aventura prometedora para el conductor, prefirió recular luego del inconveniente que sufrió el vuelo.

El avión despegó y, su primera parada fue en Monterrey -como explicó el conductor-, en donde cargaron gasolina y, a la altura de Chihuahua y Texas, uno de los sobrecargos informó a Sola, antes que a nadie, que tendrían que volver a México para abordar otro avión, esto debido a que uno de los parabrisas del piloto se rompió.

"Ah pues muy padre, nos trepamos al avión, muy agradables todo y, de repente, sirvieron la comida y rápido la recogieron, yo me levanté al baño y un sobrecargo me dice ´ay, Pedrito, fíjese que nos vamos a regresar a México´, ´¿Cómo, por qué?´ le dije, ´es que se rompió el parabrisas´(contestó), pero no vaya a decir nada hasta que les digan´", le solicitó.

Cinco minutos más tardes, los otros pasajeros, entre ellos, Celia Lora, Lolita Cortés, "la Bebeshita", Vanessa Claudio, Vanessa Labios 4K, Roger González, Kunno, se enteraron de lo que estaba pasando y, aunque el piloto les indicó que se trataba de un percance controlado, hubo algunos que experimentaron pánico.

Y, si bien, Pedrito no fue uno de ellos, en "Ventaneando" reconoció que, luego de advertir lo que estaba pasando, no pudo conciliar el sueño más, -eran las 2:00 am- y tampoco continuó agusto pues, como expresó, todos sus compañeros de viaje, le parecieron personas muy agradables.

Por ello, cuando arribaron, nuevamente, en la CDMX, el condcutor ya no quiso tomar el nuevo vuelo y optó por volver a casa.

"Nos dijeron ´vamos a cambiar de avión, para que se vayan tranquilos´, ahí venimos a México, llegamos cinco de la mañana y, cuando bajamos a migración, yo fui a donde se reclaman las maletas y me fui a mi casa, yo ya no me pude dormir, ya estaba medio incómodo".

Fue así que alegó que tomó esa decisión porque tomó como una señal el percance.

"Yo, por si las dudas dije, ´ya, adiós´, hubiera aguantado perfecto llegar hasta allá, pero ¿cómo que se descompone el avión?, nunca me había pasado en la vida, dije ´no, ¿saben qué?, adiós´".

