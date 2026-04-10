La irrupción violenta que realizaron integrantes de la Asamblea de Barrios a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México evidencia “que no hay comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, denunció el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.

Dijo que las personas se manifestaron por desesperación debido a que no son escuchados ni atendidos por el Gobierno local. Ante lo que pidieron una reunión con integrantes de las Comisiones de Vivienda, Presupuesto y Derechos Humanos.

“Con todo respeto, en la diferencia de poderes que tenemos, lo digo, lo sostengo y lo reitero: nos hubiera gustado que el Gobierno también nos hiciera parte de esa mesa de diálogo porque si vienen aquí, es que no fueron escuchados allá”, afirmó.

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