Por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anunció el lanzamiento oficial de “La ola más grande del mundo”, con la que se busca imponer un nuevo Récord Guinness de cara al Mundial de junio próximo.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026, a lo largo del corredor del Paseo de la Reforma, dio a conocer la dependencia por medio de un comunicado.

A lo largo del recorrido se dispondrán múltiples puntos de acceso y espacios de atención con servicios de hidratación, registro, asistencia médica y apoyo logístico para garantizar una experiencia segura, incluyente y accesible para todas y todos.

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¿Cómo participar en la ola más grande del mundo?

La participación será gratuita y está abierta a todas las personas, sin importar edad, origen o forma de expresión, pues se trata de una convocatoria “que celebra la diversidad que define a la Ciudad de México”, de acuerdo con la dependencia.

Las personas interesadas en participar en la ola más grande del mundo de la CDMX pueden registrarse previamente en el sitio https://forms.gle/X6khviXuxiXtUHT28 o hacerlo el día del evento mediante los códigos QR disponibles en los puntos de acceso.

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Para obtener más información se puede consultar la página www.mexicocity.cdmx.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

La “Ola más grande del mundo” tiene un significado profundamente simbólico, pues este fenómeno colectivo nació en México durante la Copa Mundial de 1986, cuando por primera vez miles de personas en el Estadio Azteca se levantaron en secuencia para crear una ola que recorrió el mundo y se convirtió en uno de los gestos más universales del futbol, explicó la secretaria.

Ahora, casi cuatro décadas después, la Ciudad de México recupera ese origen para decirle al mundo que la pelota vuelve a casa, en una edición histórica en la que la capital será nuevamente protagonista global.

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