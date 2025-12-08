Reynosa.- Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado muerto en un departamento de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Se informó que el deceso ocurrió en la colonia Tabacalera en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Fueron empleados de limpieza quienes encontraron el cuerpo del regidor sin que hasta el momento se conozcan las causas que motivaron la muerte del joven.

Vicente Salinas ocupaba la décimo cuarta regiduría del Municipio de Reynosa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lee también Vinculan a proceso a regidor del Partido Verde por homicidio doloso; lo acusan de participar en linchamiento en Actopan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados de su hallazgo, por lo que acudieron a Reforma 27 para verificar la situación.

Servicios de emergencia diagnosticaron al hombre sin signos vitales y se espera que las autoridades competentes brinden información sobre la forma en que perdió la vida el regidor.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue alertada sobre el hallazgo para que peritos acudieran a hacer el levantamiento del cuerpo que fue llevado al Servicio Médico Forense donde le practicarán la necropsia de rigor para determinar la causa de muerte.

El regidor estaba encargado de la Comisión de Equidad de Género y la representación de las juventudes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL