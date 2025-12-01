Pachuca.- El regidor del Partido Verde Ecologista, Omar N., fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, luego de que el juez determinara que había elementos suficientes para ello, por el delito de homicidio doloso durante el linchamiento de cuatro personas en el municipio de Actopan.

La Procuraduría de Justicia informó que los hechos imputados al asambleísta ocurrieron el 13 de octubre en la colonia Aviación, luego de que un grupo de personas, de los llamados “vecinos vigilantes”, detuviera a cuatro individuos a quienes golpearon.

En dicha agrupación participa el regidor y, de acuerdo con las investigaciones, éste agredió con un arma de fuego a uno de los hombres detenidos, lo que ocasionó heridas que lo privaron de la vida.

Se indicó que, una vez que se obtuvieron los datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión por homicidio doloso, el juez de control otorgó el mandamiento judicial, que fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El regidor se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación legal y hoy, durante la continuación de la audiencia, se obtuvo la vinculación a proceso.

La medida cautelar impuesta es prisión preventiva oficiosa, y se fijaron siete semanas como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Omar N fue detenido inicialmente el 20 de noviembre de este año, acusado de homicidio doloso, calificado y homicidio en grado de tentativa, el 26 de noviembre, un juez de control decidió no vincularlo a proceso por considerar insuficientes las pruebas horas más tarde, las autoridades de la Procuraduría de justicia, realizaron nuevamente la recaptura.

Sus familiares ha realizado varias manifestaciones afuera del Centro de Readaptación Social, al aseverar que se trata de un hecho político y no de una situación judicial.

También advirtieron que durante la detención de Omar N. hubo varias anomalías, ya que no se presentó ninguna orden de detención, además de que durante varias horas no les fue informado su paradero. Asimismo, señalaron que su hija menor de edad, quien lo acompañaba al momento de la aprehensión, fue abandonada afuera del colegio al que el regidor había acudido a dejarla.

