Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El titular de la Secretaría Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que, tras el arranque del Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025, la presencia permanente del personal de la Guardia Estatal brinda a los connacionales y asistencia ante fallas mecánicas.

"Que tengan confianza los paisanos que están cuidadas las carreteras de aquí del estado", expresó Pancardo Escudero.

Elementos de seguridad resguardando carreteras del estado (01/12/2025). Foto: Especial
El secretario aseguró que la instrucción girada al personal de la Guardia Estatal ha sido mantener la vocación de servicio que de manera permanente brindan en carreteras, así como priorizar el respeto a los derechos humanos y reforzar los y vigilancia, así como la coordinación interinstitucional.

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, la SSPT continúa trabajando para recibir a las caravanas de connacionales que retornan a la República Mexicana y salvaguardad su integridad durante su ingreso, estadía y tránsito por el territorio tamaulipeco.

