La noche del domingo se registró una balacera dentro de un establecimiento de venta de micheladas ubicado en la calle Guadalupe Victoria, en el Pueblo de San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta, que dejó un saldo preliminar de cinco lesionados y una persona fallecida. Sin embargo, el reporte oficial más reciente confirma que fueron diez las personas heridas, una de las cuales perdió la vida en el hospital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los disparos ocurrieron en un domicilio habilitado como chelería, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y policías de distintos sectores.

Al arribar, los oficiales localizaron a varias personas con impactos de arma de fuego, quienes señalaron la ruta de escape de los presuntos agresores. Con esa información, personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente activó un cerco virtual que permitió ubicar y detener a seis personas —cinco hombres y una mujer— posiblemente relacionadas con el ataque.

Tres motocicletas y un vehículo también fueron asegurados como parte de las investigaciones. Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Los servicios de emergencia trasladaron a los lesionados a distintos hospitales de la zona, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas.

