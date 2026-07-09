Las bicicletas eléctricas y scooters generan un caos en las calles del Centro Histórico debido a que circulan en sentido contrario, invaden carriles y se pasan los altos en avenidas primarias de la capital, en el marco de su regulación y emplacamiento que inició el 1 de julio, pero se empezarán a aplicar sanciones hasta el 1 de septiembre.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que estos vehículos eléctricos, ahora conocidos como Vemepe y VEP, incumplen de manera recurrente el Reglamento de Tránsito, mientras que usuarios señalan que la Secretaría de Movilidad aún no brinda información clara sobre el proceso para obtener placas.

En Eje Central, avenida Juárez y avenida Hidalgo fue posible observar a conductores de bicicletas y scooters eléctricos desplazándose en sentido contrario, obligando a ciclistas a realizar maniobras para evitar siniestros.

También se detectó que algunos invaden carriles confinados y espacios destinados para bicicletas.

Juan, ciclista, aseguró que esta situación representa un riesgo constante para quienes sí respetan la circulación. “Me toca con los que vienen en sentido contrario, vienen a gran velocidad y no paran”.

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