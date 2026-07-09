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Naucalpan, Méx.— A dos meses de que cuatro viviendas de río Hondo quedaron con riesgo de colapso a causa de las lluvias, los inmuebles permanecen sin demolición porque aún no se acredita la propiedad de los predios, informó el Ayuntamiento de Naucalpan.
Las afectaciones en las cuatro viviendas ocurrieron tras la apertura de compuertas por las lluvias que se registraron en mayo.
Autoridades del ayuntamiento mexiquense señalaron que es necesario que los propietarios acrediten la propiedad de los inmuebles y soliciten el apoyo del gobierno municipal, debido a que la responsabilidad sobre las viviendas corresponde a los dueños.
El Gobierno de Naucalpan informó que mantiene coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que el cauce del río Hondo corresponde a una zona federal, por lo que las acciones relacionadas con ese cuerpo de agua requieren la participación de la Conagua.
Ante los asentamientos ubicados en los márgenes del río Hondo, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, ha manifestado en diversas entrevistas con medios de comunicación, la intención de iniciar la reubicación de las familias que habitan alrededor de 300 viviendas, con apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
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