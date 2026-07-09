Washington/Ankara.— Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán el miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Luego dijo que Teherán busca un pacto, pero duda de que cumpla sus compromisos.

Trump afirmó que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será “mucho peor”. El mandatario había mencionado que esperaba que la nueva andanada de bombardeos acabara pronto y dejó la puerta abierta a conversaciones.

“Me llamaron hace un rato”, dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de OTAN hacia Washington.

Las fuerzas estadounidenses “han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en X. Washington “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial”, indicó.

La agencia de noticias iraní IRNA dijo que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.

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Los mediadores Paquistán y Qatar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Medio Oriente.

Desde junio, la República Islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

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Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes.

Teherán respondió atacando a países del golfo, aliados de Wa- shington. “Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró el mandatario de EU el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie. Trump además advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a “tomar medidas inmediatas para desescalar” y a reanudar el diálogo.

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Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Ara- ghchi, y el primer ministro qatarí hablaron por teléfono y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.

El martes, el Comando Central informó que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán. Ayer por la mañana, tanto Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, como Kuwait, sede de las fuerzas del Ejército estadounidense, activaron las alertas por misiles.

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