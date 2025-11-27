Más Información

A 13 horas de una mesa de negociación del con productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos puntos del país.

Esto, para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

También se instalaron tres mesas de trabajo: una para abordar las inquietudes sobre la seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, manifestó su disposición "para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores".

La dependencia indicó que en la mesa de negociación de hoy se les informó a los productores y transportistas sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el en los diferentes estados para atender sus demandas.

David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), celebró que se llegaron a "acuerdos positivos" para todos los operadores, y agradeció a quienes resistieron en los bloqueos y participaron en esta "lucha".

Transportistas y productores se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros (27/11/2025). Foto: Movimiento Agrícola Campesino
