La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa LMR Grup, S.A. de C.V., con una multa de 813 mil 750 pesos y una inhabilitación por 15 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).

La sanción se impuso porque a la empresa se le rescindió administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades de la APF en un plazo de tres años, a saber, el contrato PFPA-RF-LPN-DRH-020-2023, suscrito con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2023” y el diverso C-057-2023, que celebró con Centros de Integración Juvenil, A.C., para la “Adquisición de bata de trabajo unisex, bata médico caballero, bata médico dama, filipina dama, playera tipo polo manga corta, calzado clínico estilo derby unisex”.

La notificación de la sanción se realizó el 19 de noviembre de 2025 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, LMR Grup, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Incumplir contratos públicos tiene consecuencias.

