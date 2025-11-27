Más Información

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul EN VIVO - Cuartos de Final del Apertura 2025

Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan "causa grave"

La sancionó a la empresa LMR Grup, S.A. de C.V., con una de 813 mil 750 pesos y una inhabilitación por 15 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).

La se impuso porque a la empresa se le rescindió administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades de la APF en un plazo de tres años, a saber, el contrato PFPA-RF-LPN-DRH-020-2023, suscrito con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2023” y el diverso C-057-2023, que celebró con Centros de Integración Juvenil, A.C., para la “Adquisición de bata de trabajo unisex, bata médico caballero, bata médico dama, filipina dama, playera tipo polo manga corta, calzado clínico estilo derby unisex”.

La notificación de la sanción se realizó el 19 de noviembre de 2025 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, LMR Grup, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Incumplir contratos públicos tiene consecuencias.

