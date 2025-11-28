Después de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, envió su carta de renuncia a la Cámara de Senadores, los legisladores de distintos grupos parlamentarios discuten su posible aprobación.

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se aprobó el tema “al haber sido calificado como causa grave”.

Nación 07:11 PM Se avala renuncia de Gertz Manero Con 74 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informa que se aprueba la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como "causa grave" el motivo de la misma.

Nación 07:07 PM Se abre el sistema electrónico para votar Se abre el sistema electrónico hasta por tres minutos para hacer la votación.

Nación 07:06 PM "En Morena todos son desechables": Claudia Anaya La senadora priista Claudia Anaya expone que en su carta el fiscal "no renuncia", sino que pide ser ratificado como embajador. "Una carta que nadie vio, nadie discutió. No sabemos si son cartas privadas entre la presidenta del Senado y la presidenta de la República", señaló. "No llegó una renuncia, llegó una despedida presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y todo es negociable", subrayó.

Nación 07:05 PM Los senadores establecen que el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Nación 07:03 PM Senadores de Morena a favor de aceptar la renuncia El senador morenista Enrique Inzunza defendió que Gertz Manero ha cumplido con su deber: "ha presentado a este Senado de la República el retiro de esa alta encomienda", dijo.

Nación 06:54 PM "No hay causa grave", dice senador panista El senador panista Raymundo Bolaños Azocar aseguró que no existe causa grave para aceptar la renuncia del fiscal Gertz Manero. "El fiscal lo que anuncia es que lo han propuesto como embajador en un país amigo", subrayó.

Nación 06:51 PM Llama Laura Itzel Castillo a respetar escaños La presidenta Laura Itzel Castillo pide a los legisladores dirigirse con respeto y solicita que quienes no son senadores no estén en los escaños. "No caigamos en provocaciones; estamos discutiendo un asunto trascendental para la patria", aseguró.

Nación 06:50 PM Noroña pide otra moción de orden El senador insistió en que no haya "porros disfrazados de legisladores" en los escaños de senadores de la República.

Nación 06:48 PM Partido del Trabajo aceptará renuncia, dice Sánchez García La senadora Lizbeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, aseguró se aceptará la renuncia. "La autonomía funciona, está viva y es una garantía para nuestro país", dijo. La petista subrayó que su bancada acompañará este proceso de renuncia "con responsabilidad".

Nación 06:45 PM Noroña pide moción de orden El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitó una moción de orden durante el debate en la Cámara de Senadores.

Nación 06:45 PM PRI en contra, señala Añorve "El PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, un premio diplomático, un movimiento político disfrazado de cortesía constitucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es una renuncia", expresó el senador priista Manuel Añorve en tribuna.

Nación 06:44 PM "Hoy sin duda tiene que quedar muy claro que no hay causa más grave que calificar el que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad, alguien que está haciendo del conocimiento al Senado a través de un medio escrito, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar, por lo tanto debemos de iniciar el proceso de selección de un nuevo o nueva fiscal de la República", expuso el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde.



Nación 06:44 PM Inicia debate de renuncia de Gertz El pleno del Senado inició el debate de la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero al “haber calificado como causa grave el motivo de la misma”.



