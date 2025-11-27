El aún titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), por Mount Union y por la Universidad de las Américas (UDLA).

Fue catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la UNAM y en la Universidad de las Américas.

Como funcionario ha ocupado cargos como secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador General de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

Lee también Sheinbaum se pronuncia sobre supuesta renuncia de Gertz a la FGR

Es fundador y primer director General del Instituto Técnico de la PGR y primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico.

Gertz Manero fue vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Marina.

Lee también Inicia sesión en el Senado; legisladores, en zozobra sobre supuesta renuncia de Gertz

También fungió como rector de la Universidad de las Américas. y es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.

Fue encargado del despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia de prensa de este 7 de septiembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

AMLO puso la mira en Gertz Manero

En 2019, Gertz Manero formó parte de la terna de candidatos elegidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, y fue elegido en el cargo.

Desde el 19 de enero de 2019, Gertz Manero ocupó el cargo de fiscal general hasta su renuncia, este jueves 27 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/em/bmc