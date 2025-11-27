Más Información

, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial () el registro de marca del nombre de su esposo asesinado, , así como el del "Movimiento Independiente del Sombrero".

En el expediente 3506523, se detalla que el pasado 14 de noviembre, Grecia Quiroz ingresó al IMPI la solicitud para registrar la marca "Carlos Manzo" para utilizarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana.

Registro ante el IMPI del nombre Carlos Manzo. Foto: Especial

La viuda de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre, también pidió el registro de esa marca para servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

Ese mismo día, Grecia Quiroz también solicito al IMPI el registro de de "Movimiento Independiente del Sombrero", nombre del movimiento que fundó su esposo Carlos Manzo.

Registro ante el IMPI de la marca y logotipo "Movimiento Independiente del Sombrero". Foto: Especial

En el expediente 3506474 se detalla que la alcaldesa de Uruapan también usará esta marca y logotipo para usarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, entre otros servicios de carácter político y social.

