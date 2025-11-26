Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Más Información

La alcaldesa de Uruapan, , se está convirtiendo en un símbolo y en las creo que le va a arrebatar a Morena la gubernatura de Michoacán, consideró el periodista Salvador García Soto en Con los de Casa, con David Aponte, Director General Editorial de y la columnista Maite Azuela.

El también columnista de esta Casa Editorial dijo que el crimen del esposo de Grecia Quiroz, , asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público en la entidad, ha detonado una indignación nacional que "está logrando que la gente salga a las calles y diga basta".

"Esto (el asesinato de Carlos Manzo) si marca un antes y un después y va a tener un impacto electoral y político en la figura de Grecia Quiroz (que) se está convirtiendo en un símbolo, que efectivamente creo yo que les van a arrebatar a Michoacán", expresó.

El columnista Salvador García Soto en el programa Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL David Aponte y Maite Azuela (26/11/25). Foto: Julio Suárez/ EL UNIVERSAL
El columnista Salvador García Soto en el programa Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL David Aponte y Maite Azuela (26/11/25). Foto: Julio Suárez/ EL UNIVERSAL

También aseguró que en caso de que la alcaldesa de Uruapan gane la gubernatura de Michoacán, se convertiría en "un ejemplo" para otros estados con movimientos independientes como ya está ocurriendo con el movimiento del Sombrero en la entidad michoacana.

"En el panorama de la 4T se puede convertir en un detonante para que otros sigan el ejemplo como está haciendo ahora Michoacán", dijo.

Respecto al homicidio del exalcalde, García Soto lamentó la forma en que asesinaron a Carlos Manzo ya que, asegura, fue un que "no se pudo ocultar" porque fue "casi en tiempo real", donde todos atestiguamos su muerte.

