La actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, tiene todo el potencial para ser la próxima gobernadora de Michoacán en las elecciones del 2027, consideró José Antonio Arreola, líder del "Movimiento del Sombrero" en Pátzcuaro, en entrevista Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela.

Tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, su esposa, la actual presidenta municipal de Uruapan, quedó al mando del municipio michoacano, llevando un mensaje de justicia y fuerza a los habitantes.

"Creo que si seguimos haciendo las cosas bien, si el municipio de Uruapan sigue trabajando como lo estaba haciendo Carlos Manzo, (Grecia Quiroz) tiene todo el potencial para ser la próxima gobernadora de Michoacán", expresó el líder de "Movimiento del Sombrero".

Lee también ¿Cortando los cabos del asesinato del alcalde Carlos Manzo?

José Antonio Arreola, líder del "Movimiento del Sombrero" en Pátzcuaro en entrevista Con los de Casa. Foto: Captura de pantalla

Además, Antonio Arreola refrendó su apoyo a Quiroz García reconociendo que ella estuvo desde que Manzo empezó el movimiento del Sombrero hace varios años, y que pese al duelo que vive, ella tomó las riendas del municipio.

"Todos estamos de luto pero más Grecia, lo ya admiro bastante por el tema de que a pesar que le asesinaron a su esposo, al papá de sus hijos, al presidente municipal, ella tomó las riendas. Y creo, la verdad, estoy convencido que fue la mejor decisión poder proponerla a ella como la próxima presidenta porque ella empezó desde que Carlos empezó el movimiento del Sombrero. Está estudiada, tiene las capacidades y ahorita me demostró que tiene la determinación de seguir el legado de Carlos Manzo tope donde tope", expresó.

Respecto a las investigaciones por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien recibió siete disparos directos la noche del 1 de noviembre de 2025 durante un evento público en el centro de Uruapan, el líder de "Movimiento del Sombrero" consideró que solo les queda confiar y que se haga justicia.

Lee también VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Grecia Quiroz y Carlos Manzo. Foto: Especial.

"No tenemos de otra más que creer y tener la confianza de que se van a aclarar las cosas", compartió.

Hasta ahora se sabe que el actor material de este homicidio fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad y que de acuerdo a sus familiares era adicto a la metanfetamina.

Líder del "Movimiento del Sombrero" reconoce legado de Carlos Manzo

Sobre la figura y legado de Carlos Manzo, José Antonio Arreola compartió que "Manzo iba a ser el próximo gobernador de Michoacán" y lo reconoció como un "héroe" al decir lo que incomodaba, a exhibir la violencia y las extorsiones que ocurrían en Michoacán.

"Carlos Manzo piso muchos cayos, estuvo hablando y levantando la voz de las personas que realmente estaban sucios en la política y por esa línea deberían investigar", detalló.

Lee también “El gobierno abandonó a mi líder”; diputada del sombrero llama a defender legado de Carlos Manzo

José Antonio Arreola, líder del "Movimiento del Sombrero" en Pátzcuaro en entrevista Con los de Casa. Foto: Captura de pantalla

Agregó que el alcalde "estaba poniendo el ejemplo para que muchos presidentes (municipales) se dieran cuenta de lo que es gobernar". Además lo reconoció como "la esperanza" porque, considera, "sigue estando con nosotros".

Sobre el rumbo del movimiento del Sombrero tras el asesinato de Manzo, Antonio Arreola hizo un llamado a seguir como movimiento independiente, a no politizar, no pelear con los demás partidos y a seguir sumando gente que realmente quiera el cambio, pero sobre todo, dijo, que los integrantes deben "seguir limpios" de no involucrarse con el crimen o el narco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc