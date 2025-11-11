Más Información
Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre, el joven que le disparó al menos siete veces fue abatido en el lugar tras un forcejeo con los escoltas del alcalde.
En un video que dura 24 segundos se aprecia como, 13 segundos después de que se escuchan los disparos contra el alcalde, algunos de los integrantes del equipo de seguridad de Manzo se abalanzan contra un hombre de sudadera blanca y pantalón negro, presuntamente el joven que perpetró el homicidio del alcalde de Uruapan.
En la grabación se observa como al menos ocho uniformados tratan de someter al perpetrador del ataque, lo jalonean; entre los gritos de la multitud, se escucha una detonación de arma de fuego y el sujeto cae tendido en el pasto.
Lee también “El gobierno abandonó a mi líder”; diputada del sombrero llama a defender legado de Carlos Manzo
En otro de los videos, difundidos en redes sociales, con duración de 3 minutos con 59 segundos, se ve a una persona tirada en el suelo, con pantalón negro y suéter blanco, rodeado de al menos cuatro escoltas; un hombre se acerca y pregunta: “¿Él fue verdad?” y uno de los guardias del alcalde responde: “Sí, este fue, sí, se fue corriendo a un lado el hijo de su puta...”.
En esa misma grabación, otra persona le pregunta: “¿Quién te mandó hijo de tu puta madre?”, sin embargo, el agresor no emite ningún sonido, sólo se observa que respira.
Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN
aov/cr
