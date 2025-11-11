Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, , la noche del 1 de noviembre, el joven que le disparó al menos siete veces fue abatido en el lugar tras un forcejeo con los escoltas del alcalde.

En un video que dura 24 segundos se aprecia como, 13 segundos después de que se escuchan los disparos contra el alcalde, algunos de los integrantes del equipo de seguridad de Manzo se abalanzan contra un hombre de sudadera blanca y pantalón negro, presuntamente el joven que del alcalde de Uruapan.

En la grabación se observa como al menos ocho uniformados tratan de someter al perpetrador del ataque, lo jalonean; entre los gritos de la multitud, se escucha una detonación de arma de fuego y el sujeto cae tendido en el pasto.

En otro de los videos, difundidos en redes sociales, con duración de 3 minutos con 59 segundos, se ve a una persona tirada en el suelo, con pantalón negro y suéter blanco, rodeado de al menos cuatro escoltas; un hombre se acerca y pregunta: “¿Él fue verdad?” y uno de los guardias del alcalde responde: “Sí, este fue, sí, se fue corriendo a un lado el hijo de su puta...”.

En esa misma grabación, otra persona le pregunta: “¿Quién te mandó hijo de tu puta madre?”, sin embargo, el agresor no emite ningún sonido, sólo se observa que respira.

